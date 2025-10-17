Attentato a Ranucci il Cdr di Citynews | È un attacco a tutto il giornalismo libero

Il Cdr dei giornalisti di Citynews esprime la più profonda solidarietà a Sigfrido Ranucci, vittima di un vile attentato nella tarda serata di ieri, 16 ottobre. Ranucci è stato preso di mira per il lavoro che, da anni, svolge con la redazione di Report, il principale programma d'inchiesta del. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Approfondisci con queste news

"Chi ha messo la bomba". Attentato a Sigfrido Ranucci, Roberto Saviano rompe il silenzio e gela tutti - facebook.com Vai su Facebook

Cosa sappiamo sull’attentato a Sigfrido #Ranucci di Report: “Ordigno rudimentale dall’alto potere esplosivo” - X Vai su X

Attentato a Ranucci, il Cdr di Citynews: "È un attacco a tutto il giornalismo libero" - La solidarietà del comitato di redazione dopo la bomba scoppiata sotto l'abitazione del conduttore di Report ... Lo riporta today.it

Attentato a Ranucci, Mascia: «Atto grave e violento». Il Cdr di Citynews: «Il suo lavoro spaventa» - Il Cdr di Citynews: «Libertà e sicurezza di chi opera nel settore dell’informazione sono indici della salute della democrazia. Segnala padovaoggi.it

Attentato a Sigfrido Ranucci, ordigno attivato da una miccia. "Visto fuggire un uomo incappucciato" - Un presidio di solidarietà con il giornalista Sigfrido Ranucci dopo l'attentato subito ieri sera a Pomezia. Come scrive romatoday.it