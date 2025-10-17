Attentato a Ranucci i vicini di casa | Tremavano le finestre e quadri caduti pensavamo a una bomba da stadio
“Un boato fortissimo “. I vicini di casa di Sigfrido Ranucci a Campo Ascolano, frazione di Pomezia, alle porte di Roma, descrivono così così l’ esplosione della notte scorsa causata da un chilo di esplosivo che ha fatto saltare in aria le auto del conduttore e di sua figlia. Dalle testimonianze di chi vive nella zona di residenza del giornalista di Report emergono dettagli sull’ attentato e su quanto accaduto di “anomalo” nei giorni precedenti. L’esplosione della vetture è stata avvertita nitidamente dalla vicina Rebecca, che abita in un palazzo poco distante. Tante persone si sono affacciate, spaventate, dopo aver sentito il boato: “A me hanno tremato le finestre di casa, a mia zia sono cascati alcuni quadri – racconta la donna – C’ha fatto paura, però non immaginavamo si trattasse di una bomba. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Approfondisci con queste news
Montaruli (FdI): Solidarietà a Ranucci. Attentato ricorda anni bui https://lavocedelpatriota.it/montaruli-fdi-solidarieta-a-ranucci-attentato-ricorda-anni-bui/… via @vocedelpatriota - X Vai su X
Al #Tg3 il giornalista di #Report Sigfrido #Ranucci racconta l'attentato e dice: "Questo dimostra quanto è importante la difesa della libertà d'informazione" - facebook.com Vai su Facebook
Attentato a Sigfrido Ranucci, la paura dei vicini di casa dopo la bomba: "Ha tremato tutto, gente in strada" - Dopo l’esplosione della bomba all’auto di Sigfrido Ranucci, i vicini di casa del giornalista hanno ricostruito quanto avvenuto: le testimonianze ... Lo riporta virgilio.it
Attentato Ranucci, il figlio Emanuele davanti a casa: "Non c'ero al momento dell'esplosione" - Lo ha detto Emanuele Ranucci, figlio di Sigfrido Ranucci, intercettato di fronte a casa, parlando dell'atten ... Segnala msn.com
Sigfrido Ranucci: bomba esplode sotto casa del conduttore di Report, notte di terrore con la figlia. Cosa è successo - Paura ieri sera a Pomezia: una bomba ha devastato le auto del conduttore di Report e di sua figlia Michela. libero.it scrive