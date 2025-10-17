Attentato a Ranucci i sospetti del giornalista | Ecco i temi della nuova puntata di Report Coincidenze? VIDEO

Affaritaliani.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, ipotizza un legame tra l’attentato sotto casa e le nuove inchieste della trasmissione in onda dal 26 ottobre. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

