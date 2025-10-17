Attentato a Ranucci i giornalisti E-R | Campanello d’allarme per la libertà di stampa

“Un passo indietro nella democrazia e un terribile campanello d’allarme per la libertà di stampa”. Così l’Aser, Associazione della Stampa dell’Emilia-Romagna, commenta l’attentato subito dal giornalista di Report Sigfrido Ranucci.Nella notte tra giovedì 16 e venerdì 17 ottobre 2025, un ordigno ha. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Attentato a casa di Ranucci, la sindaca Episcopo: “Un vile atto che colpisce la libertà di tutti noi” - facebook.com Vai su Facebook

Solidarietà a Sigfrido Ranucci e alla sua famiglia. L'attentato di stanotte è un intollerabile attacco contro la libertà di stampa e quindi la nostra democrazia - X Vai su X

Attentato a Sigfrido Ranucci: solidarietà da Rai, Tgr e giornalisti - La Rai, con l’amministratore delegato Giampaolo Rossi e l’intero Consiglio d’amministrazione, esprime massima e convinta solidarietà a Sigfrido Ranucci, giornalista e conduttore di Report, per il vile ... Come scrive rainews.it

Pomezia: vile attentato contro Sigfrido Ranucci, la solidarietà di Rai, Tgr e giornalisti - L’amministratore delegato Giampaolo Rossi il Consiglio d’amministrazione, la direzione della Tgr e i sindacati: solidarietà al giornalista ... Riporta rainews.it

Attentato Ranucci, la solidarietà di Sky Tg24 - Il Comitato di Redazione e la redazione tutta di Sky Tg24 esprimono le più totali solidarietà e preoccupazione per quanto successo a Sigfrido Ranucci. Lo riporta tg24.sky.it