Attentato a Ranucci Fratoianni | Gravissimo fa riflettere sul clima nei confronti del giornalismo d’inchiesta

“Quello di Ranucci è un fatto gravissimo, sconvolgente. Ogni episodio di violenza estrema come questo deve allarmare, e allarmare ancora di più quando si colpisce un giornalista libero. L’allarme dev’essere massimo”. Così il leader di Sinistra Italiana e co portavoce di Alleanza Verdi e Sinistra Nicola Fratoianni a margine dell’intervista a Live In per SkyTg24. “Sono contento di leggere che Piantedosi abbia predisposto un rafforzamento della sorveglianza su Ranucci, menomale. Ora ci auguriamo che ci siano indagini in grado di dirci chi è stato a mettere quell’ordigno sotto la macchina di Ranucci, esploso peraltro in un orario dov’era possibile uccidere qualcuno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Attentato a Ranucci, Fratoianni: “Gravissimo, fa riflettere sul clima nei confronti del giornalismo d’inchiesta”

Fra le prime reazioni all'attenzione dell'attentato che ha coinvolto il giornalista Rai Sigfrido Ranucci, quella del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che esprime piena solidarietà al giornalista e la più ferma condanna per il grave atto intimidatorio da lui su - facebook.com Vai su Facebook

Solidarietà a Sigfrido Ranucci e alla sua famiglia. L'attentato di stanotte è un intollerabile attacco contro la libertà di stampa e quindi la nostra democrazia - X Vai su X

Attentato a Ranucci, Meloni condanna: “Grave atto, libertà d’informazione è valore irrinunciabile” - La premier ha espresso piena solidarietà a Sigfrido Ranucci per l'attentato subito nella notte, quando la sua auto e quella della figlia sono state fatte ... fanpage.it scrive

Attentato a Ranucci, la solidarietà dei colleghi - La Rai, con l’amministratore delegato Giampaolo Rossi e l’intero Consiglio d’amministrazione, esprime massima e convinta solidarietà a Sigfrido Ranucci, giornalista e conduttore di Report, per il vile ... Secondo rainews.it

Pomezia: vile attentato contro Sigfrido Ranucci, la solidarietà di Rai, Tgr e giornalisti - L’amministratore delegato Giampaolo Rossi il Consiglio d’amministrazione, la direzione della Tgr e i sindacati: solidarietà al giornalista ... Si legge su rainews.it