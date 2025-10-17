Attentato a Ranucci | forte condanna e solidarietà anche dalla Toscana
Un’esplosione ha scosso la serata di giovedì 16 ottobre a Campo Ascolano, nel comune di Pomezia. Un ordigno artigianale è stato collocato sotto l’auto del giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci, parcheggiata davanti alla sua abitazione. L’esplosione ha distrutto il veicolo e danneggiato un’altra auto e alcune abitazioni vicine. Nessuno è rimasto ferito, ma la deflagrazione è stata molto potente. Le indagini sono in corso e sono affidate alla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma. Al momento non si esclude nessuna pista. L’episodio ha suscitato f orte preoccupazione nel mondo dell’informazione e della politica, riportando al centro il tema della libertà di stampa e della sicurezza dei giornalisti. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
Argomenti simili trattati di recente
"È un #attentato che riporta l’Italia molti decenni indietro, che attacca l’idea stessa di democrazia", afferma la presidente Alessandra #Todde Solidarietà al giornalista Sigfrido #Ranucci da parte della presidente della #RegioneSardegna, e del senatore del - facebook.com Vai su Facebook
Le reazioni politiche all'attentato contro Sigfrido Ranucci - X Vai su X
Le reazioni dopo l’attentato a Sigfrido Ranucci, la condanna dalla Rai: “È un attacco al servizio pubblico” - Il violento attentato che, nella notte tra il 16 e il 17 ottobre, ha distrutto l'auto di Sigfrido Ranucci, conduttore di Report, ha suscitato indignazione ... Riporta fanpage.it
Ranucci, solidarietà di Meloni. Nordio: "È un attentato allo Stato" - La premier: "Libertà e indipendenza dell'informazione valori irrinunciabili delle democrazie". ilgiornale.it scrive
Attentato a Ranucci, Meloni condanna: “Grave atto, libertà d’informazione è valore irrinunciabile” - La premier ha espresso piena solidarietà a Sigfrido Ranucci per l'attentato subito nella notte, quando la sua auto e quella della figlia sono state fatte ... Riporta fanpage.it