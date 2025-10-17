Attentato a Ranucci | forte condanna e solidarietà anche dalla Toscana

Un’esplosione ha scosso la serata di giovedì 16 ottobre a Campo Ascolano, nel comune di Pomezia. Un ordigno artigianale è stato collocato sotto l’auto del giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci, parcheggiata davanti alla sua abitazione. L’esplosione ha distrutto il veicolo e danneggiato un’altra auto e alcune abitazioni vicine. Nessuno è rimasto ferito, ma la deflagrazione è stata molto potente. Le indagini sono in corso e sono affidate alla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma. Al momento non si esclude nessuna pista. L’episodio ha suscitato f orte preoccupazione nel mondo dell’informazione e della politica, riportando al centro il tema della libertà di stampa e della sicurezza dei giornalisti. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it