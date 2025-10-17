Attentato a Ranucci due macchine sventrate | Potevano uccidere me e mia figlia VIDEO
Personaggi TV. Nella tarda serata di ieri, la tranquillità della zona residenziale di Campo Ascolano, alle porte di Roma, è stata spezzata da due potenti esplosioni che hanno colpito le auto di Sigfrido Ranucci, noto conduttore della trasmissione Report, e della figlia. Le deflagrazioni, avvenute intorno alle 22, hanno generato un immediato allarme tra i residenti, preoccupati inizialmente che si trattasse di un incidente domestico o di una fuga di gas. In pochi istanti, le auto parcheggiate davanti all’abitazione sono state avvolte dalle fiamme, lasciando solo carcasse annerite. Leggi anche: Grave lutto per Beppe Grillo, l’addio doloroso: “Perché era famosissimo” Leggi anche: Antinelli, perché indossava il fiocco nero durante Italia-Israele Le testimonianze e la paura nel quartiere. 🔗 Leggi su Tvzap.it
Argomenti simili trattati di recente
Stanotte hanno fatto esplodere l’auto di Sigfrido Ranucci e di sua figlia, davanti alla loro casa. Un ordigno che avrebbe potuto uccidere. Spero che le indagini siano veloci e che si sappia subito la verità su quanto accaduto, su chi ha commesso l’attentato. Il do - facebook.com Vai su Facebook
Bomba distrugge le auto di Sigfrido Ranucci, l'attentato nella notte a Pomezia. «Mia figlia è passata lì davanti pochi minuti prima, potevano ucciderla» | Video - X Vai su X
Sigfrido Ranucci: bomba esplode sotto casa del conduttore di Report, notte di terrore con la figlia. Cosa è successo - Paura ieri sera a Pomezia: una bomba ha devastato le auto del conduttore di Report e di sua figlia Michela. Lo riporta libero.it
Sigfrido Ranucci vittima di un attentato: esplode bomba sotto casa. “Poteva uccidere” - Nella serata di ieri, intorno alle 22, davanti alla sua abitazione a Pomezia, alle ... Secondo iltempo.it
Attentato a Pomezia, bomba distrugge le auto di Sigfrido Ranucci: "Poteva uccidere". VIDEO - Leggi su Sky TG24 l'articolo Attentato a Pomezia, bomba distrugge le auto di Sigfrido Ranucci: 'Poteva uccidere'. Lo riporta tg24.sky.it