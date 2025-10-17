Attentato a Ranucci | bomba distrugge l' auto un chilo di esplosivo
AGI - Paura per il giornalista e conduttore di Report, Sigfrido Ranucci. Nella serata di ieri, intorno alle 22, davanti alla sua abitazione a Pomezia, alle porte di Roma, due esplosioni hanno distrutto la sua automobile e quella di sua figlia. Le vetture erano parcheggiate una accanto all'altra. A riferirlo in diretta su Rainews 24 è stato lo stesso giornalista. Nessuno è rimasto ferito ma la figlia del giornalista era passata a casa poco prima delle deflagrazioni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli investigatori della Digos, che hanno avviato i rilievi tecnici per accertare la natura della doppia esplosione. 🔗 Leggi su Agi.it
Leggi anche questi approfondimenti
Attentato a Sigfrido Ranucci, la presidente Todde: «Atto vile verso un giornalista coraggioso e verso l’informazione libera» La governatrice della Regione Sardegna commenta il grave episodio - facebook.com Vai su Facebook
Ranucci. Salvitti (FdI): netta condanna, ipotesi attentato inquieta https://lavocedelpatriota.it/ranucci-salvitti-fdi-netta-condanna-ipotesi-attentato-inquieta/… via @vocedelpatriota - X Vai su X
Report, bomba distrugge le auto del conduttore Sigfrido Ranucci: "Avrebbe potuto uccidere" - Un ordigno rudimentale è esploso nella serata di ieri sotto l'automobile del conduttore di Report Sigfrido Ranucci. Scrive msn.com
La deflagrazione è avvenuta davanti l'abitazione del giornalista di "Report" a Campo Ascolano, località nei pressi di Pomezia - La deflagrazione è avvenuta davanti l'abitazione del giornalista di "Report" a Campo Ascolano, località nei pressi di Pomezia ... Secondo tpi.it
Attentato a Sigfrido Ranucci: bomba sotto l’auto distrugge le vetture - CAMPO ASCOLANO – POMEZIA – Una violenta esplosione ha squarciato la quiete della serata di giovedì 16 ottobre 2025, trasformando il vialetto di casa del giornalista Sigfrido Ranucci in un campo di det ... Da marigliano.net