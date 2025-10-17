Attentato a Ranucci | bomba distrugge l' auto un chilo di esplosivo Solidarietà di Melon

AGI - Paura per il giornalista e conduttore di Report, Sigfrido Ranucci. Nella serata di ieri, intorno alle 22, davanti alla sua abitazione a Pomezia, alle porte di Roma, due esplosioni hanno distrutto la sua automobile e quella di sua figlia. Le vetture erano parcheggiate una accanto all'altra. A riferirlo in diretta su Rainews 24 è stato lo stesso giornalista. Nessuno è rimasto ferito ma la figlia del giornalista era passata a casa poco prima delle deflagrazioni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli investigatori della Digos, che hanno avviato i rilievi tecnici per accertare la natura della doppia esplosione. 🔗 Leggi su Agi.it

