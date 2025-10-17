Attentato a Ranucci bomba distrugge l' auto | Chi ha messo l' ordigno conosce le mie abitudini

AGI - Gravissima  intimidazione  a  Sigfrido Ranucci: poco dopo le 22 di ieri sera una  bomba  è deflagrata sotto l'abitazione del  giornalista e conduttore di Report  a Pomezia, alle porte di Roma, distruggendo la sua auto e danneggiando quella della figlia che era parcheggiata accanto. L' attentato  è avvenuto in località  Campo Ascolano: l' ordigno rudimentale  con un chilo di esplosivo era nascosto tra due vasi esterni, tra la vettura e il cancello della casa, e ha causato due esplosioni in rapida sequenza. Un'autovettura rubata è stata trovata dagli investigatori nei pressi dell'abitazione del giornalista RAI Sigfrido Ranucci dove, questa notte, è stato compiuto un atto incendiario contro la sua vettura e quella di sua figlia. 🔗 Leggi su Agi.it

