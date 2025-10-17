Attentato a Pomezia salta in aria l’auto di Sigfrido Ranucci
Pomezia, 17 ottobre 2025 – Questa notte un ordigno è stato piazzato sotto l’auto del giornalista e conduttore di Report, Sigfrido Ranucc i. Il veicolo era parcheggiato davanti alla casa di Campo Ascolano, nel comune di Pomezia, alle porte di Roma. L’auto è esplosa danneggiando anche quella della figlia di Ranucci. Sul posto carabinieri, Digos, vigili del fuoco e scientifica. “La Procura di competenza si è attivata per le verifiche necessarie ed è stato avvisato il Prefetto. La potenza dell’esplosione è stata tale per cui avrebbe potuto uccidere chi fosse passato in quel momento ”, si legge sul profilo X di ‘Report’ Sull’esplosione indagano i pm della Dda di Roma. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
