Attentato a Pomezia | ordigno distrugge le auto di Sigfrido Ranucci e della figlia

Agi.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - Paura per il giornalista e conduttore di Report, Sigfrido Ranucci. Nella serata di ieri, intorno alle 22, davanti alla sua abitazione a Pomezia, alle porte di Roma, due esplosioni hanno distrutto la sua automobile e quella di sua figlia. Le vetture erano parcheggiate una accanto all'altra. A riferirlo in diretta su Rainews 24 è stato lo stesso giornalista. Nessuno è rimasto ferito ma la figlia del giornalista era passata a casa poco prima delle deflagrazioni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli investigatori della Digos, che hanno avviato i rilievi tecnici per accertare la natura della doppia esplosione. 🔗 Leggi su Agi.it

attentato a pomezia ordigno distrugge le auto di sigfrido ranucci e della figlia

© Agi.it - Attentato a Pomezia: ordigno distrugge le auto di Sigfrido Ranucci e della figlia

Altre letture consigliate

Attentato a Pomezia, bomba distrugge le auto di Sigfrido Ranucci: "Poteva uccidere". VIDEO - Leggi su Sky TG24 l'articolo Attentato a Pomezia, bomba distrugge le auto di Sigfrido Ranucci: 'Poteva uccidere'. Come scrive tg24.sky.it

attentato pomezia ordigno distruggeUna bomba distrugge le auto del giornalista Sigfrido Ranucci di Report: «Poteva uccidere mia figlia» VIDEO - Pochi giorni fa aveva il conduttore annunciato i nuovi temi della trasmissione di inchiesta ... Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

attentato pomezia ordigno distruggeBomba distrugge le auto di Sigfrido Ranucci e della figlia, esplosione devastante sotto casa: «Poteva uccidere» - Attentato contro il conduttore di Report, danneggiata anche una casa vicina: «Mia figlia poco prima era passata di lì» ... Secondo unionesarda.it

Cerca Video su questo argomento: Attentato Pomezia Ordigno Distrugge