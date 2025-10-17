Attentato a Pomezia bomba distrugge le auto di Sigfrido Ranucci | Poteva uccidere VIDEO

Paura per il giornalista e conduttore di Report, Sigfrido Ranucci. Nella serata di ieri, intorno alle 22, davanti alla sua abitazione a Pomezia, alle porte di Roma, due esplosioni hanno distrutto la sua automobile e quella di sua figlia. Le vetture erano parcheggiate una accanto all'altra. Ne dà notizia lo stesso giornalista sui social. "Due ordigni - si legge nel post - hanno distrutto le automobili parcheggiate davanti casa a Campo Ascolano, alle porte di Roma. Le deflagrazioni sono state così forti da scuotere l'intero quartiere". 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Attentato a Pomezia, bomba distrugge le auto di Sigfrido Ranucci: "Poteva uccidere". VIDEO

