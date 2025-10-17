Attacco a Ranucci Piantedosi | Rafforzeremo ogni misura a sua protezione Le indagini coordinate dall’Antimafia

Secoloditalia.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cinque anni fa, da Prefetto di Roma, Matteo Piantedosi decise di sua iniziativa di assegnare la scorta a Sigfrido Ranucci, conduttore di Report e giornalista della Rai, dopo aver analizzato la situazione che già allora sembrava delicata. Oggi lo stesso capo del Viminale, appresa la notizia dell’attacco intimidatorio avvenuto nella notte, è stato tra i primi ad intervenire con una dichiarazione, annunciando che “Ci sarà il massimo impegno delle forze di polizia per accertare rapidamente gli autori. Ho dato mandato di rafforzare al massimo ogni misura a sua protezione”. Il Ministro dell’Interno Piantedosi ha anche espresso “Piena solidarietà a Sigfrido Ranucci e alla sua famiglia per il grave attentato di cui è stato vittima. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

attacco a ranucci piantedosi rafforzeremo ogni misura a sua protezione le indagini coordinate dall8217antimafia

© Secoloditalia.it - Attacco a Ranucci, Piantedosi: “Rafforzeremo ogni misura a sua protezione”. Le indagini coordinate dall’Antimafia

Argomenti simili trattati di recente

attacco ranucci piantedosi rafforzeremoAttentato a Ranucci, il giornalista: “Difficile risalire alla matrice”. Rai: “Respingiamo ogni minaccia”. Piantedosi: “Rafforzata protezione” - Solidarietà da Rai, Governo e politica per la libertà d’informazione. Da blitzquotidiano.it

attacco ranucci piantedosi rafforzeremoPiantedosi: “Rafforzeremo al massimo la protezione a Ranucci. Impegno per trovare autori” - Le parole del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi dopo la bomba di questa notte davanti alla casa del giornalista Sigfrido Ranucci ... Lo riporta msn.com

attacco ranucci piantedosi rafforzeremoLe reazioni all'attentato a Ranucci. Meloni: «La libertà d'informazione è sacra». Salvini: «Gravità inaudita». Piantedosi: «Misure di protezione rafforzate» - Fra i primi a intervenire il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ma molti sono gli attestati di solidarietà. Segnala roma.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Attacco Ranucci Piantedosi Rafforzeremo