Attacco a Ranucci Piantedosi | Rafforzeremo ogni misura a sua protezione Le indagini coordinate dall’Antimafia

Cinque anni fa, da Prefetto di Roma, Matteo Piantedosi decise di sua iniziativa di assegnare la scorta a Sigfrido Ranucci, conduttore di Report e giornalista della Rai, dopo aver analizzato la situazione che già allora sembrava delicata. Oggi lo stesso capo del Viminale, appresa la notizia dell’attacco intimidatorio avvenuto nella notte, è stato tra i primi ad intervenire con una dichiarazione, annunciando che “Ci sarà il massimo impegno delle forze di polizia per accertare rapidamente gli autori. Ho dato mandato di rafforzare al massimo ogni misura a sua protezione”. Il Ministro dell’Interno Piantedosi ha anche espresso “Piena solidarietà a Sigfrido Ranucci e alla sua famiglia per il grave attentato di cui è stato vittima. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Le indagini coordinate dall'Antimafia