Attacchi triplicati nella regione La notte di venerdì la più a rischio

Le rapine in banca sono crollate. Le bande, che un tempo prendevano di mira le filiali seminando il terrore nelle agenzie tra dipendenti e clienti, hanno spostato i loro obiettivi sugli sportelli automatici: bancomat o postamat. I numeri continuano a crescere: 147 nel 2023, 341 nel 2024 (+132%) sul territorio nazionale. Da 24 a 56 in Lombardia, dove i casi sono più che raddoppiati. Nei primi tre mesi dell’anno il trend è persino peggiore: 45 attacchi (16 nello stesso periodo del 2024), una media di uno ogni due giorni. Le aree più colpite sono state Bergamo (15 casi), Milano (13), Brescia (7). Nella Bassa Lombardia, invece, Cremonese, Lodigiano, Pavese e Mantovano ne sommano 5, uno in più di Monza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Attacchi triplicati nella regione. La notte di venerdì la più a rischio

