Attaccamento evitante | quando la paura dell’amore diventa distanza

C i sono persone che sembrano non aver bisogno di nessuno. Amano, ma a distanza. Appaiono forti, autonome, perfino impenetrabili, eppure dietro quella calma apparente si nasconde una difesa: la paura di essere feriti. È la dinamica dell' attaccamento evitante, uno stile affettivo che nasce nei primi anni di vita e continua a influenzare spesso in modo invisibile il modo in cui ci si relaziona da adulti. Dipendenza affettiva: come distinguerla dal forte innamoramento X Capire questo meccanismo non serve a colpevolizzarsi, ma a riconoscere un pattern (uno schema, un modello) che molti vivono senza saperlo.

