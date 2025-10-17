Il torneo ATP di Bruxelles torna in campo per disputare i match valevoli per i quarti di finale e definire il quadro dei giocatori che domani si giocheranno l’accesso alla finale. Il ceco Jiri Lehecka, terzo favorito del tabellone, e il canadese Felix Auger-Aliassime approdano in semifinale. La sorpresa di giornata porta la firma del belga Raphael Collignon. Nel primo incontro di giornata il ceco Jiri Lehecka esce alla distanza e rimonta lo svantaggio iniziale con il francese Benjamin Bonzi, costretto al ritiro sul 6-7(8) 6-1 4-1. La testa di serie numero tre, dopo aver perso in volata, mancando tre set point, l’interminabile tie-break del primo parziale cambia passo e prende il controllo della partita anche grazie alle non perfette condizioni dell’avversario. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - ATP Bruxelles 2025, Auger-Aliassime e Lehecka approdano in semifinale. Sorpresa Collignon