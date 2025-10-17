ATP Almaty Cobolli alle prese con problemi fisici è troppo falloso Duckworth ne approfitta ed è in semifinale

Oasport.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nei quarti di finale del torneo ATP 250 di Almaty l’australiano James Duckworth supera Flavio Cobolli con un perentorio 6-3 6-2 in un’ora e trentadue minuti di gioco e passa in semifinale. L’italiano, penalizzato a partita in corso da problemi alla schiena, non offre la sua miglior prestazione stagionale, è troppo falloso e cede il passo ad un rivale che gioca una partita solida. L’australiano apre le danze con il turno di servizio difeso a zero, l’avversario firma con l’ace l’immediato 1-1. Un doppio fallo e l’errore di rovescio costano all’italiano il break che proietta il suo rivale sul 3-1, il numero 138 del ranking tiene autorevolmente il 4-1 e manca la palla del possibile 5-1. 🔗 Leggi su Oasport.it

atp almaty cobolli alle prese con problemi fisici 232 troppo falloso duckworth ne approfitta ed 232 in semifinale

© Oasport.it - ATP Almaty, Cobolli, alle prese con problemi fisici, è troppo falloso. Duckworth ne approfitta ed è in semifinale

Approfondisci con queste news

atp almaty cobolli preseATP Almaty, Cobolli, alle prese con problemi fisici, è troppo falloso. Duckworth ne approfitta ed è in semifinale - Nei quarti di finale del torneo ATP 250 di Almaty l'australiano James Duckworth supera Flavio Cobolli con un perentorio 6- Come scrive oasport.it

atp almaty cobolli preseCobolli sfortunato, Duckworth approfitta dell'infortunio e vola in semifinale ad Almaty - Per il tennista azzurro un problema alla schiena nel corso del match che permette all'australiano di vincere in due set 6- Da tuttosport.com

atp almaty cobolli preseAtp Almaty, Cobolli fuori ai quarti: Duckworth vince in due set - Una prestazione in ombra per l'azzurro, non al meglio fisicamente per un problema alla schiena, che paga 44 errori ... Secondo sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Atp Almaty Cobolli Prese