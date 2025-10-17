ATP Almaty Cobolli alle prese con problemi fisici è troppo falloso Duckworth ne approfitta ed è in semifinale
Nei quarti di finale del torneo ATP 250 di Almaty l’australiano James Duckworth supera Flavio Cobolli con un perentorio 6-3 6-2 in un’ora e trentadue minuti di gioco e passa in semifinale. L’italiano, penalizzato a partita in corso da problemi alla schiena, non offre la sua miglior prestazione stagionale, è troppo falloso e cede il passo ad un rivale che gioca una partita solida. L’australiano apre le danze con il turno di servizio difeso a zero, l’avversario firma con l’ace l’immediato 1-1. Un doppio fallo e l’errore di rovescio costano all’italiano il break che proietta il suo rivale sul 3-1, il numero 138 del ranking tiene autorevolmente il 4-1 e manca la palla del possibile 5-1. 🔗 Leggi su Oasport.it
