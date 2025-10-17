ATP Almaty 2025 | Medvedev avanza ancora Michelsen in cerca di una finale fuori dagli USA

In archivio i quarti di finale dell’ATP 250 di Almaty, in Kazakistan, dove tra le tre teste di serie qualificatesi per le semifinali spunta James Duckworth. E questo con dispiacere di un Flavio Cobolli che non è apparso al massimo della forma contro il pur sempre valido australiano, il cui status di qualificato non rende effettivamente giustizia al suo reale livello e fa ulteriormente capire quanto sia sottile la linea della differenza in questo sport. Per Duckworth, domani, ci sarà Daniil Medvedev. Il russo tiene vive le proprie residue, non certo alte speranze di arrivare alle ATP Finals di Torino battendo l’ungherese Fabian Marozsan: si tratta della sua sesta semifinale del 2025, anche se soltanto in un’occasione, a Halle, si è poi riuscito a spingere fino all’atto conclusivo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - ATP Almaty 2025: Medvedev avanza ancora, Michelsen in cerca di una finale fuori dagli USA

Contenuti che potrebbero interessarti

Daniil ` Medvedev strappa nove degli ultimi 11 game a Marozsan per batterlo 7-5, 6-2 e conquistare la semifinale ad Almaty, la terza consecutiva Duckworth - facebook.com Vai su Facebook

TRECENTESIMA vittoria sul cemento per Daniil Medvedev dal 2018 ad oggi! Il russo batte Fabian Marozsan 7-5 6-2 e vola in semifinale ad Almaty dove troverà Duckworth! - X Vai su X

ATP Almaty 2025: Medvedev avanza ancora, Michelsen in cerca di una finale fuori dagli USA - In archivio i quarti di finale dell'ATP 250 di Almaty, in Kazakistan, dove tra le tre teste di serie qualificatesi per le semifinali spunta James ... Scrive oasport.it

ATP Almaty 2025, Medvedev e Michelsen approdano ai quarti di finale. Fuori Khachanov - Il torneo ATP di Almaty completa l'allineamento ai quarti con gli ultimi quattro match degli ottavi di finale Daniil Medvedev e Alex Michelsen, rispettano ... Riporta oasport.it

ATP Almaty: Medvedev e Khachanov guidano il main draw, ci sono Cobolli e Darderi - ATP | Flavio e Luciano in prima linea, presente anche Luca Nardi in cerca di spazio in un tabellone competitivo ... Segnala ubitennis.com