Atletico Ascoli Coppola felice per il primo gol | | Spero di farne altri

Felicissimo per la sua prima rete in maglia bianconera, il centrocampista Fausto Coppola ha raccontato l’umore dello spogliatoio in casa Atletico Ascoli dopo le tre vittorie consecutive. Coppola, finalmente un po’ di serenità per lavorare al meglio? "Non siamo partiti benissimo in questa stagione e nel mese di settembre abbiamo conquistato pochi punti, ma le prestazioni ci sono sempre state. Non era facile risollevarsi, ma il gruppo dopo tre sconfitte è stato bravo a reagire con tre vittorie di fila. Avevamo fatto bene anche contro la capolista Ostiamare che viaggia a punteggio pieno, avremmo meritato almeno di pareggiarla quella sfida e invece siamo usciti sconfitti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

