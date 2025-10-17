Prato, 17 ottobre 2025 – Domenica 2 novembre con prima partenza alle 13 Prato si trasformerà in una pista di atletica per i Campionati Italiani Assoluti, Juniores, Promesse e Allievi di 10 km oltre al Campionato di società con i migliori atleti della specialità che arriveranno da tutta Italia per correre su un circuito di 2 km per cinque volte. Sarà la festa dell'atletica e tra i partecipanti il nome più altisonante sarà quello dell'argento e bronzo mondiale, argento olimpico e campionessa europea Nadia Battocletti. Un percorso che avrà il via su viale Piave con i corridori che andranno verso Piazza San Marco, via Pomeria fino alla Porta di Santa Trinita dove entreranno nel centro cittadino fino in Piazza del Comune all'altezza del Bacchino per girare a destra entrare in Piazza delle Bigonge, Piazza Sant'Antonino girare a sinistra per via San Bonaventura e ritornare in viale Piave. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Atletica, a Prato i campionati italiani di corsa su strada. Arrivano anche Nadia Battocletti e Yeman Crippa