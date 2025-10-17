Atletica a Prato i campionati italiani di corsa su strada Arrivano anche Nadia Battocletti e Yeman Crippa
Prato, 17 ottobre 2025 – Domenica 2 novembre con prima partenza alle 13 Prato si trasformerà in una pista di atletica per i Campionati Italiani Assoluti, Juniores, Promesse e Allievi di 10 km oltre al Campionato di società con i migliori atleti della specialità che arriveranno da tutta Italia per correre su un circuito di 2 km per cinque volte. Sarà la festa dell'atletica e tra i partecipanti il nome più altisonante sarà quello dell'argento e bronzo mondiale, argento olimpico e campionessa europea Nadia Battocletti. Un percorso che avrà il via su viale Piave con i corridori che andranno verso Piazza San Marco, via Pomeria fino alla Porta di Santa Trinita dove entreranno nel centro cittadino fino in Piazza del Comune all'altezza del Bacchino per girare a destra entrare in Piazza delle Bigonge, Piazza Sant'Antonino girare a sinistra per via San Bonaventura e ritornare in viale Piave. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Due medaglie per l'Atletica Grosseto Banca Tema ai Campionati Toscani Ragazzi andati in scena all'interno dello Stadio Emil Zatopek di Campi Bisenzio. Cloe Meravigli è seconda nei 1.000m in 3:21.77, stessa piazza anche per Giulia Scali nel Vortex, do - facebook.com Vai su Facebook
Atletica, a Prato i campionati italiani di corsa su strada. Arrivano anche Nadia Battocletti e Yeman Crippa - Prato, 17 ottobre 2025 – Domenica 2 novembre con prima partenza alle 13 Prato si trasformerà in una pista di atletica per i Campionati Italiani Assoluti, Juniores, Promesse e Allievi di 10 km oltre al ... Si legge su msn.com
Atletica, Campionati italiani 2025: vittorie per Dosso, Battocletti e Diaz - Nel settore lanci, primo titolo italiano estivo per Giorgio Olivieri nel martello con 74,12 metri, vicino al suo personale (74,39). Segnala sport.sky.it
Atletica Prato in forma. Ecco le medaglie di valore - E’ il verdetto emesso pochi giorni fa dal campionato italiano "allievi" svoltosi a Rieti, che ha visto proprio ... Come scrive lanazione.it