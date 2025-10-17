Atlantic Division | Knicks davanti a tutti obiettivo Finals Boston ridimensionata Philly fragile

17 ott 2025

Con New York favoritissima, i Celtics si affidano a Brown in un anno di transizione, aspettando il possibile rientro di Tatum. I Sixers restano appesi alla salute di George ed Embiid, i Raptors puntano al play-in e i Nets al prossimo draft. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

