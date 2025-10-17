Atalanta stasera la festa per i 118 anni Con inaugurazione della statua dell’Europa League

ALLO STADIO. Appuntamento fuori dallo stadio. Anche una mostra di maglie storiche dove sarà esposta la coppa originale alzata al cielo di Dublino. Biglietti scontati per lo Slavia Praga. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

