Atalanta la festa dei diecimila tifosi nerazzurri per i 118 anni della Dea
Bergamo – Diecimila cuori nerazzurri per la Dea. Un bagno di folla ha salutato la festa per il compleanno dell’Atalanta, che ha celebrato i suoi primi 118 anni di storia scartando un regalo speciale: una r iproduzione di due metri, in marmo, dell’Europa League vinta il 22 maggio a Dublino. La statua, realizzata dai tifosi con una sottoscrizione pubblica, collocata nel parcheggio esterno della Curva Sud, è stata svelata alle 21.30 dal presidente Antonio Percassi, dal figlio Luca, amministratore delegato nerazzurro, e dal capitano Marten De Roon, accompagnato da una delegazione formata da Djimsiti, Kolasinac, Pasalic e dallo storico terzo portiere Rossi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
