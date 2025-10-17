Atalanta Juric col dilemma delle punte | Scamacca verso la panchina

CALCIO. Il rientro di De Ketelaere e del centravanti regala abbondanza di scelte in attacco al tecnico nerazzurro per la gara contro la Lazio, domenica 19 ottobre (alle 18) alla New Balance Arena. Tornano Zalewski e de Roon. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

atalanta juric dilemma punteAtalanta, Juric col dilemma delle punte: Scamacca verso la panchina - Dilemma attacco in casa Atalanta in vista della gara contro la Lazio, domenica 19 ottobre (alle 18) alla New Balance Arena. Come scrive ecodibergamo.it

atalanta juric dilemma punteAtalanta, con Scamacca recuperato, Juric ritrova opzioni in attacco - Scamacca recuperato dopo l’infortunio al ginocchio: l’attaccante torna disponibile per Atalanta- Da calcioatalanta.it

atalanta juric dilemma punteAtalanta e Lazio ballano sulle punte Abbondanza Juric, emergenza Sarri - Il biancoceleste ha perso Castellanos, ha Dia a mezzo servizio, il dubbio Zaccagni, Pedro multiuso. Secondo msn.com

