Atalanta Juric col dilemma delle punte | Scamacca verso la panchina

CALCIO. Il rientro di De Ketelaere e del centravanti regala abbondanza di scelte in attacco al tecnico nerazzurro per la gara contro la Lazio, domenica 19 ottobre (alle 18) alla New Balance Arena. Tornano Zalewski e de Roon. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Atalanta, Juric col dilemma delle punte: Scamacca verso la panchina

News recenti che potrebbero piacerti

Atalanta, Juric: “Lazio forte, Sarri si sta adattando alle caratteristiche dei suoi giocatori” - facebook.com Vai su Facebook

Atalanta, Juric: "Scetticismo comprensibile al mio arrivo, possiamo ancora migliorare" #SkySport #SkySerieA - X Vai su X

Atalanta, Juric col dilemma delle punte: Scamacca verso la panchina - Dilemma attacco in casa Atalanta in vista della gara contro la Lazio, domenica 19 ottobre (alle 18) alla New Balance Arena. Come scrive ecodibergamo.it

Atalanta, con Scamacca recuperato, Juric ritrova opzioni in attacco - Scamacca recuperato dopo l’infortunio al ginocchio: l’attaccante torna disponibile per Atalanta- Da calcioatalanta.it

Atalanta e Lazio ballano sulle punte Abbondanza Juric, emergenza Sarri - Il biancoceleste ha perso Castellanos, ha Dia a mezzo servizio, il dubbio Zaccagni, Pedro multiuso. Secondo msn.com