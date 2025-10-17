Assolti per l' occupazione ma condannati per resistenza la sentenza sulla Pasquetta al Parco Aldo Moro
Assolti dal reato di occupazione di suolo pubblico ma condannati per resistenza a pubblico ufficiale. Questa la sentenza formulata ieri dal giudice monocratico Antonino Barbagallo nei confronti delle nove persone che nell'aprile 2022 organizzarono una “Pasquetta” di protesta all'interno del Parco. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Per gran parte dei media italiani le centinaia di morti israeliane valgono molto più delle migliaia di morti palestinesi. Stesso discorso per gli ostaggi israeliani che valgono molto più delle migliaia di ostaggi palestinesi in mano ad forza di occupazione straniera. - facebook.com Vai su Facebook