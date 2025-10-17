Assolti per l' occupazione ma condannati per resistenza la sentenza sulla Pasquetta al Parco Aldo Moro

Assolti dal reato di occupazione di suolo pubblico ma condannati per resistenza a pubblico ufficiale. Questa la sentenza formulata ieri dal giudice monocratico Antonino Barbagallo nei confronti delle nove persone che nell'aprile 2022 organizzarono una “Pasquetta” di protesta all'interno del Parco. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

