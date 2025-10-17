Assemblea Unione Industriali Torino | Tornare a crescere investendo su industria e innovazione

Lidentita.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Davanti a oltre 800 tra imprenditori e manager, si è svolta questa mattina l’assemblea annuale dell’Unione Industriali Torino. All’evento hanno partecipato il presidente di Confindustria Emanuele Orsini, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e il sindaco di Torino Stefano Lo Russo. . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

assemblea unione industriali torino tornare a crescere investendo su industria e innovazione

© Lidentita.it - Assemblea Unione Industriali Torino: “Tornare a crescere investendo su industria e innovazione”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

assemblea unione industriali torinoAssemblea pubblica Unione Industriali Torino 2025 - Saluti istituzionali: Matteo Salvini (Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti). radioradicale.it scrive

assemblea unione industriali torinoOrsini (Confindustria): «I vecchi numeri dell’auto non ci saranno più ma bisogna tornare attrattivi. Stellantis va negli Usa? Gli hanno dato migliori prospettive» - Usiamola per le nuove tecnologie che saranno fondamentali per il nostro futuro» ... Da torino.corriere.it

Unione Industriali, Gay: “Lavoriamo per rendere il territorio luogo di crescita e innovazione” - TORINO (ITALPRESS) – “La nostra ambizione e il nostro impegno sono gli stessi con cui ci siamo lasciati un anno fa. Segnala italpress.com

Cerca Video su questo argomento: Assemblea Unione Industriali Torino