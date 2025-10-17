Assemblea generale lavoratori Euroapi | Stabilimento lentamente svuotato di produzione

Brindisireport.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI - Si è svolta nel pomeriggio di oggi, 17 ottobre, presso lo stabilimento Euroapi di Brindisi, un'assemblea generale, indetta dalla Rsu di sito, alla presenza di Antonio Frattini e Carlo Perrucci, rispettivamente segretari regionali di Filctem Cgil Puglia e Uiltec Uil Puglia.“A cinque. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

assemblea generale lavoratori euroapiDespina Chatzivassiliou riconfermata Segretaria Generale dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa - Strasburgo, 30 settembre 2025 – L’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa (PACE) ha rieletto oggi Despina Chatzivassiliou come Segretaria Generale d ... Da mondoraro.org

assemblea generale lavoratori euroapiLa delegazione sammarinese al Consiglio d’Europa per la IV sessione - La Delegazione Consiliare della Repubblica di San Marino parteciperà alla IV Sessione 2025 dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, in ... libertas.sm scrive

Euroagenda: avvenimenti dal 22 al 28 settembre - Conferenza sull’attuazione della soluzione a due Stati, Israele e Palestina. Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Assemblea Generale Lavoratori Euroapi