Assemblea dei dipendenti della Provincia | Pronti alla mobilitazione
Si è svolta ieri l'assemblea dei dipendenti della Provincia di Latina alla presenza delle Rsu e dei sindacati di Cgil Fp, Uil Fpl e Csa Ral con i segretari Vittorio Simeone, Ottavio Mariottini e Marino Marini i quali chiedono un confronto urgente con il presidente Gerardo Stefanelli, altrimenti. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
