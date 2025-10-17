Assegno di inclusione Caritas | ' Un flop perchè esclude i più poveri'
L'Assegno di inclusione, introdotto a gennaio 2024 per sostituire il Reddito di cittadinanza, è al centro di una nuova analisi della Caritas. Il rapporto evidenzia una drastica riduzione dei beneficiari e una scarsa efficacia nel raggiungere le persone più fragili. La misura, secondo l'indagine, taglia fuori una fetta importante di popolazione in difficoltà economica, non migliorando la capacità di raggiungere i più bisognosi.Assegno di inclusione e la riduzione dei beneficiariIl passaggio dal Reddito di cittadinanza all'Assegno di inclusione ha segnato una profonda trasformazione nelle politiche di contrasto alla povertà in Italia. 🔗 Leggi su Scuolalink.it
Altre letture consigliate
Salerno, SFL e Assegno di Inclusione non bastano: oltre il 90% dei disoccupati resta senza sostegno - facebook.com Vai su Facebook
Rinnovo ADI: niente Assegno d’Inclusione senza PAD • Rinnovo ADI con obbligo di incontro presso i servizi sociali e nuovo Patto di Attivazione Digitale per tutti i componenti del nucleo: le istruzioni INPS. - X Vai su X
Assegno di inclusione flop, taglia fuori metà dei poveri: l’allarme della Caritas - Secondo la Caritas, l’Assegno di Inclusione ha escluso quasi metà dei poveri italiani, penalizzando stranieri e lavoratori senza figli ... Come scrive quifinanza.it
ADI: CARITAS, “UN FLOP, TAGLIA FUORI META’ DEI POVERI”, IN ABRUZZO 32.700 PERCETTORI - L’AQUILA – ll passaggio dal tanto vituperato Reddito di cittadinanza (Rdc) del governo di Giuseppe Conte all’Assegno unico di inclusione (Adi) introdotto nel 2024 dal governo di Giorgia Meloni, “non h ... abruzzoweb.it scrive
Povertà in Italia. La Caritas ‘paracadute sociale’: l’Assegno di inclusione esclude i più fragili - Il passaggio dal Reddito di cittadinanza all’Assegno unico di inclusione non ha contribuito a diminuire la povertà in Italia, anzi l’effetto è stato contrario: la platea di beneficiari dell’Assegno un ... Scrive portalecce.it