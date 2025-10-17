L'Assegno di inclusione, introdotto a gennaio 2024 per sostituire il Reddito di cittadinanza, è al centro di una nuova analisi della Caritas. Il rapporto evidenzia una drastica riduzione dei beneficiari e una scarsa efficacia nel raggiungere le persone più fragili. La misura, secondo l'indagine, taglia fuori una fetta importante di popolazione in difficoltà economica, non migliorando la capacità di raggiungere i più bisognosi.Assegno di inclusione e la riduzione dei beneficiariIl passaggio dal Reddito di cittadinanza all'Assegno di inclusione ha segnato una profonda trasformazione nelle politiche di contrasto alla povertà in Italia. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

© Scuolalink.it - Assegno di inclusione, Caritas: 'Un flop, perchè esclude i più poveri'