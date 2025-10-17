Assegno di inclusione Caritas | ' Un flop perchè esclude i più poveri'

Scuolalink.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Assegno di inclusione, introdotto a gennaio 2024 per sostituire il Reddito di cittadinanza, è al centro di una nuova analisi della Caritas. Il rapporto evidenzia una drastica riduzione dei beneficiari e una scarsa efficacia nel raggiungere le persone più fragili. La misura, secondo l'indagine, taglia fuori una fetta importante di popolazione in difficoltà economica, non migliorando la capacità di raggiungere i più bisognosi.Assegno di inclusione e la riduzione dei beneficiariIl passaggio dal Reddito di cittadinanza all'Assegno di inclusione ha segnato una profonda trasformazione nelle politiche di contrasto alla povertà in Italia. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

assegno di inclusione caritas un flop perch232 esclude i pi249 poveri

© Scuolalink.it - Assegno di inclusione, Caritas: 'Un flop, perchè esclude i più poveri'

Altre letture consigliate

assegno inclusione caritas flopAssegno di inclusione flop, taglia fuori metà dei poveri: l’allarme della Caritas - Secondo la Caritas, l’Assegno di Inclusione ha escluso quasi metà dei poveri italiani, penalizzando stranieri e lavoratori senza figli ... Come scrive quifinanza.it

assegno inclusione caritas flopADI: CARITAS, “UN FLOP, TAGLIA FUORI META’ DEI POVERI”, IN ABRUZZO 32.700 PERCETTORI - L’AQUILA – ll passaggio dal tanto vituperato Reddito di cittadinanza (Rdc) del governo di Giuseppe Conte all’Assegno unico di inclusione (Adi) introdotto nel 2024 dal governo di Giorgia Meloni, “non h ... abruzzoweb.it scrive

assegno inclusione caritas flopPovertà in Italia. La Caritas ‘paracadute sociale’: l’Assegno di inclusione esclude i più fragili - Il passaggio dal Reddito di cittadinanza all’Assegno unico di inclusione non ha contribuito a diminuire la povertà in Italia, anzi l’effetto è stato contrario: la platea di beneficiari dell’Assegno un ... Scrive portalecce.it

Cerca Video su questo argomento: Assegno Inclusione Caritas Flop