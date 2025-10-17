Assegnati 4,6 milioni di euro alle imprese abruzzesi grazie ai voucher di garanzia di Fira

Ilpescara.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Oltre 3,3 milioni di euro di finanziamenti a fondo perduto già erogati e un altro un milione e 220mila euro in fase di erogazione: in poco più di un anno abbiamo immesso sul territorio abruzzese circa 4milioni e 600mila euro di liquidità a favore di imprese e professionisti, grazie. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

