Assalto di notte in un noto bar | portati via contanti tabacchi e gratta e vinci

Nuovo episodio criminale a Giugliano. Un gruppo di banditi, questa volta, ha preso di mira un noto bar. Si tratta del bar Marconi, nei pressi di via Frezza.I malviventi hanno agito in piena notte, forzando la serranda dell'attività commerciale. Dopo il furto sono riusciti a fuggire con il bottino. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

