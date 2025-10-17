Il cinema ha raccontato la storia di tanti campioni, da Borg e McEnroe alle sorelle Williams, passando per Billie Jean King. Ma non ci sono solo grandi biografie: il tennis è metafora dell'esistenza e la settima arte ha raccontato le partite più importanti della vita di ogni giorno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Aspettando Will Smith-Sinner, ecco 10 film indimenticabili sul tennis