Aspettando Halloween al Museo di anatomia umana ' Filippo Civinini'

Pisatoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In attesa di Halloween i musei del Sistema Museale di Ateneo organizzano visite guidate e laboratori creativi per bambine e bambini per conoscere le collezioni storiche, artistiche e botaniche dell’Università di Pisa.Al Museo di Anatomia UmanaFilippo Civinini’ si propone ‘Aspettando Halloween’. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

