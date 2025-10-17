Asp affidati gli incarichi del coordinamento infermieristico
Questa mattina, presso l’Asp di Messina si è compiuto un passo importante verso la conclusione dell’iter relativo all’attribuzione degli incarichi di funzione organizzativa con funzioni di coordinamento. Finalmente, l’Azienda si è dotata dei coordinatori infermieristici, figure indispensabili in. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Nuovi incarichi affidati dall’arcivescovo di Messina, Giovanni Accolla, in varie parrocchie del comprensorio jonico. - facebook.com Vai su Facebook