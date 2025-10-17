Asl Caserta lancia la campagna inDipendenza | truck itinerante per la prevenzione delle dipendenze

Parte da Piedimonte Matese, sabato 18 ottobre 2025, la nuova campagna di prevenzione “inDipendenza”, promossa dal Dipartimento Dipendenze dell’Asl Caserta, diretto dalla dottoressa Lilia Nuzzolo, nell’ambito del Programma PP04 – Dipendenze, inserito nel Piano Regionale della Prevenzione 2020–2025. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Approfondisci con queste news

Caserta, Orchestra Cimarosa lancia Laboratorio Lirico per "La Baronessa Stramba" - #Pupiatv - facebook.com Vai su Facebook

Piedimonte Matese, in piazza il truck dell’Asl Caserta contro le dipendenze - Sabato 18 ottobre, da Piedimonte Matese (Caserta), prende ufficialmente il via “inDIPENDENZA”, la nuova campagna di prevenzione setting- Da pupia.tv

Dal Covid all'influenza, la Asl di Caserta avvia la campagna vaccinale - Gli operatori lanciano un appello: “Chiunque può farlo non si tiri indietro, è fondamentale per creare l'immunità di gregge”. Lo riporta rainews.it

Asl lancia campagna vaccinale a Taranto, 'Proteggersi è dovere' - Nella sede del Dipartimento di prevenzione dell'Asl di Taranto è stata presentata la campagna vaccinale antinfluenzale e anti Sars- Lo riporta msn.com