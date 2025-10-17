Asia Argento dal 6 novembre al cinema con Qui staremo benissimo di Renato Giordano

Dal 6 novembre in sala  “Qui staremo benissimo” di Renato Giordano con Asia Argento Distribuisce Adler Entertainment   Uscirà in sala  il  6 novembre, distribuito da  Adler Entertainment, “Qui Staremo Benissimo”,   del regista teatrale e attore   Renato Giordano  ( Senza amore, Direttore “Benevento città spettacolo” e numerose   regie teatrali). Il film girato in  Campania  a Sant’Agata dei Goti (BN) e a Benevento è prodotto da   Green Onions Entertaiment  e  Saba Produzioni, con il sostegno del  Ministero della Cultura Direzione Generale Cinema e   Audiovisivo  e con il contributo di  Regione Campania  e  Film Commission Regione Campania. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

