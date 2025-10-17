Asia Argento dal 6 novembre al cinema con Qui staremo benissimo di Renato Giordano

Dal 6 novembre in sala “Qui staremo benissimo” di Renato Giordano con Asia Argento Distribuisce Adler Entertainment Uscirà in sala il 6 novembre, distribuito da Adler Entertainment, “Qui Staremo Benissimo”, del regista teatrale e attore Renato Giordano ( Senza amore, Direttore “Benevento città spettacolo” e numerose regie teatrali). Il film girato in Campania a Sant’Agata dei Goti (BN) e a Benevento è prodotto da Green Onions Entertaiment e Saba Produzioni, con il sostegno del Ministero della Cultura Direzione Generale Cinema e Audiovisivo e con il contributo di Regione Campania e Film Commission Regione Campania. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

