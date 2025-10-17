Asfa Tour sensibilizzare al dono del sangue attraverso il ciclismo
Otto tappe, otto associazioni di volontariato e un unico filo conduttore: la solidarietà. Domani, 18 ottobre, torna l’Asfa Tour, giunto alla sua quinta edizione. L’iniziativa è organizzata dall'associazione dei donatori di sangue Asfa con il patrocinio del Comune di San Giovanni Lupatoto e unisce. 🔗 Leggi su Veronasera.it
