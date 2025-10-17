Ascolto TV | Giovedì 16 Ottobre 2025

Davidemaggio.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di ieri, giovedì 16 ottobre 2025, su Rai1 La Ricetta della Felicità  ha interessato.000 spettatori pari al % di share. Su Canale5  Io Canto Family  ha conquistato.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2  Ore 14 Sera  intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1  Peppermint – L’angelo della vendetta  incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3  Splendida Cornice  segna.000 spettatori (%). Su Rete4  Dritto e Rovescio  totalizza.000 spettatori (%). Su La7  Piazzapulita  raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8  2012  ottiene.000 spettatori (%). Sul Nove  Sinceramente Persia – One Milf Show raduna. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

ascolto tv gioved236 16 ottobre 2025

© Davidemaggio.it - Ascolto TV | Giovedì 16 Ottobre 2025

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Ascolto Tv Gioved236 16