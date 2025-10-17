Scopriamo i dati sugli ascolti tv di ieri, giovedì 16 ottobre 2025: dallo scontro tra Gerry Scotti e De Martino alla semifinale di Io canto family condotta da Michelle Hunziker Gli ascolti tv di ieri pimeriggio e sera, giovedì 16 ottobre 2025, hanno per protagonisti un ennesimo scontro tra La. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Ascolti tv ieri pomeriggio e sera, 16 ottobre 2025: dallo scontro tra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi a Io canto family, i dati Auditel