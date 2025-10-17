Ascolti tv ieri pomeriggio e sera 16 ottobre 2025 | dallo scontro tra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi a Io canto family i dati Auditel
Scopriamo i dati sugli ascolti tv di ieri, giovedì 16 ottobre 2025: dallo scontro tra Gerry Scotti e De Martino alla semifinale di Io canto family condotta da Michelle Hunziker Gli ascolti tv di ieri pimeriggio e sera, giovedì 16 ottobre 2025, hanno per protagonisti un ennesimo scontro tra La. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
? I brani inediti di #MaIoSonoFuoco hanno totalizzato 389.999 ascolti su #Spotify nella giornata di ieri ? Dipende: 51.088 ascolti ? Delusa: 48.328 ascolti ? Esibizionista: 67.285 ascolti ? Avvelenata: 31.550 ascolti ? Emanuela: 33.841 ascolti ? C - X Vai su X
Blanca 3 vs il Grande Fratello Chi ha vinto ieri sera la gara di ascolti. I dati parlano chiaro - facebook.com Vai su Facebook
Ascolti tv ieri 15 ottobre: neanche Silvia Toffanin riesce a impensierire Montalbano, This is Me delude (Cazzullo no) - Il commissario domina ancora la prima serata col 20% di share in replica, This is Me delude, Scotti stacca De Martino, flop Giannini: tutti i dati Auditel ... Segnala libero.it
Gli ascolti del sabato pomeriggio: Verissimo non brilla, Rai 1 è un disastro - Gli ascolti di Verissimo non brillano ma Canale 5 si difende bene al sabato pomeriggio mentre Rai 1 è un disastro: ecco i numeri dell'11 ottobre 2025 ... Riporta ultimenotizieflash.com
Il Pomeriggio di Canale 5 funziona alla perfezione: su Rai 1 si salva solo Matano - Gli ascolti del pomeriggio di Canale 5 sono impeccabili: Rai 1 si salva solo grazie a Vita in diretta di Matano, ecco tutti i numeri del 9 ottobre 2025 ... ultimenotizieflash.com scrive