Ascolti tv giovedì 16 ottobre | La ricetta della felicità Io canto family

Tpi.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ascolti tv giovedì 16 ottobre 2025: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma  più visto in  tv di ieri sera, giovedì 16 ottobre   2025? Su Rai 1 è andato in onda La ricetta della felicità. Su Rai 3 Splendida cornice. Su Canale 5 Io canto family. Su Italia 1 Peppermint. Su Rete 4 Dritto e rovescio. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv giovedì 16 ottobre 2025? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv giovedì 16 ottobre 2025, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. Access prime time I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. 🔗 Leggi su Tpi.it

ascolti tv gioved236 16 ottobre la ricetta della felicit224 io canto family

© Tpi.it - Ascolti tv giovedì 16 ottobre: La ricetta della felicità, Io canto family

Altri contenuti sullo stesso argomento

ascolti tv gioved236 16Ascolti tv giovedì 16 ottobre: La ricetta della felicità, Io canto family - Ascolti tv 16 ottobre 2025: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (giovedì) | Qual è il programma più visto della serata ... Secondo tpi.it

Ascolti tv, Floris torna con DiMartedì e batte Berlinguer: partenza "da brividi" per Freeze - Rai1 con le repliche de Il Commissario Montalbano sale al primo posto negli ascolti tv con 2. Come scrive affaritaliani.it

Ascolti tv, De Martino rosicchia qualche punto di share a Gerry Scotti: Gruber rallenta ma Del Debbio non preoccupa - 000 spettatori (24%) ma resta al primo posto nell'access prime time. Riporta affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Ascolti Tv Gioved236 16