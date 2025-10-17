Ascolti TV | Giovedì 16 ottobre 2025 | La Ricetta della Felicità chiude in crescita Io Canto Family soffre

Nella serata di giovedì 16 ottobre 2025, Rai1 con La Ricetta della Felicità ha raccolto 3.048.000 spettatori pari al 19,4% di share, confermandosi leader della serata. Su Canale5, invece, Io Canto Family ha registrato 1.899.000 spettatori e il 14% di share, segnando una performance inferiore rispetto alla concorrenza. Su Rai2, Ore 14 Sera ha intrattenuto 837.000 spettatori (6,4%), mentre su Italia1 il film Peppermint – L’angelo della vendetta ha totalizzato 1.118.000 spettatori con il 6,4%. Rai3 con Splendida Cornice ha raccolto 991.000 spettatori (6,4%), e su Rete4, Dritto e Rovescio ha ottenuto 683. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

