Ascolti TV | Giovedì 16 Ottobre 2025 La Ricetta della Felicità chiude bene 19.4% male Io Canto Family 14%

Davidemaggio.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di ieri, giovedì 16 ottobre 2025, su Rai1 La Ricetta della Felicità  ha interessato 3.048.000 spettatori pari al 19.4% di share. Su Canale5  Io Canto Family  ha conquistato 1.899.000 spettatori con uno share del 14%. Su Rai2  Ore 14 Sera  intrattiene 837.000 spettatori pari al 6.4%. Su Italia1  Peppermint – L’angelo della vendetta  incolla davanti al video 1.118.000 spettatori con il 6.4%. Su Rai3  Splendida Cornice  segna 991.000 spettatori (6.4%). Su Rete4  Dritto e Rovescio  totalizza 683.000 spettatori (5.4%). Su La7  Piazzapulita  raggiunge 902.000 spettatori e il 6.8%. Su Tv8  2012  ottiene 253. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

ascolti tv gioved236 16 ottobre 2025 la ricetta della felicit224 chiude bene 194 male io canto family 14

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Giovedì 16 Ottobre 2025. La Ricetta della Felicità chiude bene (19.4%), male Io Canto Family (14%)

Approfondisci con queste news

ascolti tv gioved236 16Ascolti tv 16 ottobre: chi ha vinto tra La ruota della fortuna e Affari Tuoi, i dati di Io Canto Family - Chi ha vinto in prima serata tra Io Canto Family su Canale 5 e la fiction La ricetta della felicità du Rai1. Secondo fanpage.it

ascolti tv gioved236 16Ascolti tv giovedì 16 ottobre: La ricetta della felicità, Io canto family - Ascolti tv 16 ottobre 2025: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (giovedì) | Qual è il programma più visto della serata ... Lo riporta tpi.it

ascolti tv gioved236 16Ascolti tv del 16 ottobre, Michelle Hunziker contro Geppi Cucciari e Cristiana Capotondi - Ma “Affari Tuoi” e “La Ruota della Fortuna” tengono banco: chi vince gli ascolti? Si legge su dilei.it

Cerca Video su questo argomento: Ascolti Tv Gioved236 16