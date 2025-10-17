Ascolti TV | Giovedì 16 Ottobre 2025 La Ricetta della Felicità chiude bene 19.4% male Io Canto Family 14%

Nella serata di ieri, giovedì 16 ottobre 2025, su Rai1 La Ricetta della Felicità ha interessato 3.048.000 spettatori pari al 19.4% di share. Su Canale5 Io Canto Family ha conquistato 1.899.000 spettatori con uno share del 14%. Su Rai2 Ore 14 Sera intrattiene 837.000 spettatori pari al 6.4%. Su Italia1 Peppermint – L'angelo della vendetta incolla davanti al video 1.118.000 spettatori con il 6.4%. Su Rai3 Splendida Cornice segna 991.000 spettatori (6.4%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza 683.000 spettatori (5.4%). Su La7 Piazzapulita raggiunge 902.000 spettatori e il 6.8%. Su Tv8 2012 ottiene 253.

