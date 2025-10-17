Ascolti tv del 16 ottobre Michelle Hunziker contro Geppi Cucciari e Cristiana Capotondi
Una serata televisiva al femminile quella di giovedì 16 ottobre. Michelle Hunziker, Geppi Cucciari e Cristiana Capotondi si giocano il podio degli ascolti in prima serata, mentre al solito nel prime time Stefano De Martino e Gerry Scotti si sfidano all’ultimo colpo di share. Affari Tuoi su Rai 1 pare avere pochissime speranze nella vittoria degli ascolti tv. Il pubblico continua ad apprezzare maggiormente La Ruota della Fortuna su Canale 5. Dopo Gerry Scotti è toccato a Michelle Hunziker proseguire sulla scia del successo del game show con Io Canto Family. Su Rai 1 invece è andata in onda una nuova puntata della fiction, La ricetta della felicità, mentre su Rai 3 ha debuttato Geppi Cucciari con la nuova stagione di Splendida Cornice. 🔗 Leggi su Dilei.it
