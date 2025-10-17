Ascoli-Samb senza tifosi ospiti Scattano le limitazioni nei biglietti

Il derby fra Ascoli e Samb torna dopo 29 anni ma le tifoserie ospiti non potranno assistervi dal vivo recandosi allo stadio e dovranno accontentarsi della diretta tv di Sky, garantita sia per il match pomeridiano di campionato al Del Duca di domenica 26 ottobre, sia per la sfida serale di Coppa Italia del 29 al Riviera delle Palme. Divieto di vendita dei biglietti, dunque, per i tifosi ospiti. Nonostante ciò, si teme comunque che possano verificarsi pericolose tensioni, per cui il servizio d'ordine si annuncia quello delle grandi occasioni, con i due stadi che saranno blindati, con controlli che saranno estesi anche a distanza per evitare colpi di testa di qualcuno, intenzionato ad avvicinarsi ai due impianti, pur non avendo alcuna possibilità di accedervi.

