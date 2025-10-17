Ascoli Alagna rinnova fino al 2027 | Sono due notti che non dormo

Il primo sogno di Manuel Alagna si è avverato. Per il secondo, quello condiviso con tutti, invece dovremo aspettare il mese di aprile 2026. Il difensore dell’ Ascoli ieri ha sancito il rinnovo contrattuale che gli permetterà di continuare a difendere i colori bianconeri fino al 30 giugno 2027 con opzione per un’ulteriore stagione. Il 23enne cresciuto nel settore giovanile del Picchio era tornato sotto le cento lo scorso anno dopo le esperienze vissute, tra alti e bassi, con Fermana e Lucchese. Le fatiche e le difficoltà incontrate sono stati i fattori capaci di fargli scattare dentro quel qualcosa in più che poi ha convinto il direttore sportivo Matteo Patti e gli attuali vertici societari a sancire il prolungamento del rapporto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

