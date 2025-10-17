Artificieri vicino a casa di Sigfrido Ranucci trovata un’auto rubata sospetta Il collega Mottola | Hanno visto scappare uno incappucciato

Open.online | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri di Frascati hanno transennato una via adiacente alla casa di Sigfrido Ranucci a Pomezia dopo averci scoperto una Fiat Cinquecento sospetta. L’auto risulta rubata il 25 luglio scorso a Ostia. Onde evitare qualsiasi rischio di un’altra detonazione, gli accertamenti saranno affidati agli artificieri. Giorgio Mottola: «Un uomo incappucciato è stato visto vicino casa di Ranucci». Mentre sono ancora in corso le indagini sull’esplosione dell’auto di Ranucci, il giornalista e inviato di Report Giorgio Mottola ha condiviso a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, un dettaglio che il collega gli avrebbe rivelato. 🔗 Leggi su Open.online

