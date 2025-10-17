Arti marziali | ottimo avvio per gli atleti del maestro Rescigno Centro Taekwondo ancora al top Undici medaglie per il club aretino

AREZZO Undici medaglie interregionali per il Centro Taekwondo Arezzo. La nuova stagione di gare ha preso il via con ottimi risultati per la società del Maestro Andrea Rescigno cha ha partecipato a due manifestazioni di combattimento a Roma e a Giugliano in Campania dove, a confronto con avversari da tutta la penisola, è riuscita nell’impresa di salire sul podio con tutti gli atleti impegnati sul tatami. Le maggiori soddisfazioni sono arrivate dal torneo Eterna Urbe che, nella capitale, ha visto la presenza di ventuno squadre, con il Centro Taekwondo Arezzo che ha chiuso con quattro ori, tre argenti e due bronzi che sono valsi il quarto posto nella classifica generale KidsCadetti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

