Arte contemporanea | La crisi è una realtà

Troppe opere, meno desiderio, prezzi alle stelle e il mercato che comanda l’ispirazione. ma ci sono opportunità da cogliere. Per chi lo saprà fare. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Arte contemporanea: La crisi è una realtà

