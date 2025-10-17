Arrivano i REDMAGIC 11 Pro i primi con sistema di raffreddamento doppio a liquido e aria

REDMAGIC 11 Pro e 11 Pro+ sono ufficiali in Cina: scopriamo i segreti (e i prezzi di listino) di questi potentissimi smartphone da gaming.

